В Днепре горсовет снизил тарифы на отопление на 30%

В Днепре горсовет принял решение снизит тарифы на отопление на 30%, начиная с платежек за декабрь 2019 года. Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на данные мэра Днепра Бориса Филатова.

"За 4 года Днепр вложил в тепломодернизацию сетей немалые средства. Системная работа и ценообразование в настоящее время позволяют людям почувствовать реальную экономию в собственных кошельках", – заявил он.

По словам днепровского мэра, жителям города удастся сэкономить от 350 до 1000 гривен.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление в следующем сезоне почти вдвое.

"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, готовим этапы, что будет сделано ,какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши деньги", – заявил Зеленский.