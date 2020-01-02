Пострадавших доставили в больницу, где они скончались.

В городе Токмак Запорожской области 2 января в результате пожара погибли 27-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 1 и 4 года.

Фото: zp.npu.gov.ua

Пресс-служба областной полиции сообщает, что после тушения пожара двух малолетних детей и их мать доставили в больницу, где они умерли.

Сообщение о пожаре в квартире в многоэтажном доме поступило в полицию 2 января около 17:25. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и ГосЧС в Запорожской области.

Спасатели эвакуировали из помещения хозяйку квартиры 1992 года рождения и двух ее сыновей, 2015 и 2018 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу, где они скончались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Сейчас в помещении продолжают работать эксперты, криминалистическая лаборатория, пожарные. Устанавливается причина пожара и все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в конце декабря, в Черниговской области ребенок поджег дом, играя со спичками.