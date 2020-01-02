С начала суток на Донбассе произошло два обстрела

С начала суток 2 января в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В частности, обстрел произошел возле Новотроицкого (из разносистемных гранатометов и стрелкового оружия) и неподалеку Орехового (из подствольного гранатомета).

На всех участках разведения сил ситуация стабильна, соблюдается режим тишины.

Напомним, 26 декабря министр обороны Украины сообщил, что украинская сторона готовится к полному прекращению огня на Донбассе с 1 января. Министр также сообщил, что украинская сторона определила новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками.