"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
Різниця є
Різниця є
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Ненужная передышка
Ненужная передышка
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток на Донбассе произошло два обстрела

Потерь с украинской стороны нет. 

С начала суток на Донбассе произошло два обстрела
Фото: пресс-служба СНБО

С начала суток 2 января в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В частности, обстрел произошел возле Новотроицкого (из разносистемных гранатометов и стрелкового оружия) и неподалеку Орехового (из подствольного гранатомета).

На всех участках разведения сил ситуация стабильна, соблюдается режим тишины. 

Напомним, 26 декабря министр обороны Украины сообщил, что украинская сторона готовится к полному прекращению огня на Донбассе с 1 января. Министр также сообщил, что украинская сторона определила новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также