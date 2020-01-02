"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
Різниця є
Різниця є
Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Ненужная передышка
Ненужная передышка
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Один военнослужащий получил ранения.

За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 1 января, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в последний день 2019 года боевики совершили пять обстрелов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

1 января оккупанты дважды открывали огонь - в результате был ранен военнослужащий ВСУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также