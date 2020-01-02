За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 января, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в последний день 2019 года боевики совершили пять обстрелов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

1 января оккупанты дважды открывали огонь - в результате был ранен военнослужащий ВСУ.