Второй день года в Киеве будет прохладным и без осадков

2 января в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0...-7 градусов, днем -3...+3 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем -3...-8 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2...-6 градусов, днем -4...+3 градуса.

В центре Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.

На востоке Украины ясно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем 1...-4 градуса.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +1...-4 градуса.

В Крыму ясно, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем 0...+5 градусов.