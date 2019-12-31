​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
Ненужная передышка
Ненужная передышка
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Под Мариуполем военный духовой оркестр представил концертную программу для бойцов

Выступление в окопах длится не более 20 минут из-за близости к позициям боевиков.

​Под Мариуполем военный духовой оркестр представил концертную программу для бойцов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Выполняющие боевые задачи на Мариупольском направлении военнослужащие горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" представили свою новую праздничную концертную программу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что на передовых позициях и в местах отвода тяжелого вооружения с импровизированных сцен в исполнении духового оркестра военных музыкантов прозвучали как народные песни, так и популярные мировые новогодние хиты.

Дирижер оркестра капитан Виктор Сумрий рассказал, что каждое выступление в окопах должно длиться не более 20 минут, поскольку небольшое расстояние до вражеских позицийне позволяет музыкантам долго находиться на передовой.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Нашему духовому оркестру всегда есть чем удивить даже искушенного слушателя. В репертуаре коллектива рок-н-ролл соседствует с народной музыкой, а торжественная парадная музыка органично звучит в сочетании с мировой классикой", - отметил заместитель командира соединения по морально-психологического обеспечения.

Напомним, ранее командование ООС подвело итоги года и обозначило основные задачи на следующий год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также