«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
Ненужная передышка
Ненужная передышка
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Карпатах второй год подряд горел отель "Простоквашино"

Огонь  полностью уничтожил один из деревянных коттеджей.

В Карпатах второй год подряд горел отель "Простоквашино"
Отель "Простоквашино"
Фото: hotels24.ua

В селе Яблуница Ивано-Франковской области ночью произошел пожар в отеле "Простоквашино".

Об этом сообщает местный сайт "Курс".

Отмечается, что горел двухэтажный деревянный коттедж площадью 120 кв. метров. Огонь полностью уничтожил здание и повредил стену расположенного рядом коттеджа.

Пожарным удалось спасти от огня один коттедж и беседку.

Отель "Простоквашино" расположен в урочище Дил, недалеко от ГК "Буковель". Отель предлагал клиентам 33 номера.

Напомним, 23 декабря 2018 года в гостиничном комплексе "Простоквашино" сгорел деревянный коттедж. На месте пожара спасатели нашли тело кочегара.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также