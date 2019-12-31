Ялтинского блогера Гайворонского "депортировали" из Крыма на материковую Украину

Его вывезли в сопровождении ФСБ и миграционной службы.

Из Крыма в ночь на 31 декабря вывезли ялтинского блогера Евгения Гайворонского, который вначале поддерживал российскую оккупационную "власть".

Гайворонского сопровождали ФСБ и миграционная служба России, сообщил на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Как сообщил Евгений Гайворонский, его, в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России, было выдворено в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое", –уточнил он.

Чубаров отметил, что по состоянию на 5 утра, когда он писал свой пост, Гайворонский должен быть в городе Бахмут, откуда он собирался ехать в Киев.

В комментариях к своей публикации Рефат Чубаров добавил, что блогером займутся СБУ и прокуратура.

Напомним, суд в Крыму 20 декабря принял решение депортировать ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России".

31 октября ялтинского журналиста и блогера Гайворонского обвинили в новом административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России (оскорбление в Интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина.

12 ноября подконтрольный России горсуд Ялты решил признать незаконными документы, по которым ялтинскому блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России.