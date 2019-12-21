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Ялтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокат

Гайворонского везут в Краснодарский край, но возможно, депортируют в "ДНР".

Ялтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокат
Евгений Гайворонский
Фото: QHA media

Суд в аннексированном Крыму 20 декабря принял решение депортировать ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России".

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

"Принудительное выдворение с территории России. В настоящий момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае (Россия). Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом", – подчеркнул адвокат.

Алексей Ладин выдвинул предположение, что, поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, а депортируют по месту регистрации, то "как бы его не депортировали в «ДНР»".

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма.

В аннексированном Крыму ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского 20 декабря российские силовики увезли в Массандровский отдел полиции. Данную информацию также подтвердила знакомая Гайворонского Людовика Пападопулу.

Задержанный в аннексированном Крыму ялтинский блогер и журналиста Евгений Гайворонский сообщал, что в отношении него 20 декабря должен состояться суд.

31 октября ялтинского журналиста и блогера Гайворонского обвинили в новом административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России (оскорбление в Интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина.

12 ноября подконтрольный России горсуд Ялты решил признать незаконными документы, по которым ялтинскому блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России.

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