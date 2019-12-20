ФСБ не пустила в Крым украинца на похороны отца и запретила ему въезд на 34 года

ФСБ Российской Федерации не пустила в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца, запретив украинцу въезд в Россию на 34 года.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Сотрудники погранслужбы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/crimeahrg

В Крымской правозащитной группе подчеркивают, что такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также и Статью 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".

Как сообщалось, в июле Россия не пустила в аннексированный Крым Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине. Наблюдателям пришлось осуществлять мониторинг на административной границе.

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию по защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.