​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
ГлавнаяПолитика

ФСБ не пустила в Крым украинца на похороны отца и запретила ему въезд на 34 года

Представители оккупационной власти в очередной раз нарушили права человека.

ФСБ не пустила в Крым украинца на похороны отца и запретила ему въезд на 34 года
Фото: investigator.org.ua

ФСБ Российской Федерации не пустила в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца, запретив украинцу въезд в Россию на 34 года.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Сотрудники погранслужбы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/crimeahrg

В Крымской правозащитной группе подчеркивают, что такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также и Статью 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".

Как сообщалось, в июле Россия не пустила в аннексированный Крым Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине. Наблюдателям пришлось осуществлять мониторинг на административной границе.

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию по защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также