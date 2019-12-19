"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
ГлавнаяПолитика

Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию пятерых крымских татар, приговоренных к 68 годам тюрьмы за "терроризм"

Денисова призвала комиссара Совета Европы по правам человека делегировать на заседание своих представителей.

Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию пятерых крымских татар, приговоренных к 68 годам тюрьмы за "терроризм"

24 декабря в Верховном суде РФ пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор суда, который признал виновными пятерых крымских татар в якобы терроризме и экстремизме и приговорил их к лишению свободы суммарно на 68 лет.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова призвала комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович делегировать представителей на указанное судебное заседание, чтобы обеспечить соблюдения судом гарантированных международными нормами прав и свобод крымских татар.

"Судилище Северо-Кавказского окружного военного суда признало виновными крымских татар в якобы терроризме и экстремизме - они лишены свободы суммарно на 68 лет", - написала омбудсман в фейсбуке.

Денисова сообщила, что речь идет о пяти гражданах Украины: Теймуре Абдуллаеве, Рустаме Исмаилове, Узеире Абдуллаеве, Эмиль Джемаденове и Айдере Салединове, - которые были безосновательно лишены свободы по сфабрикованному уголовному делу.

В начале 2018 года в нарушение норм международного права их вывезли с территории временно оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону, а в июне 2019 они были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом. Теймур Абдуллаев получил 17 лет лишения свободы, Рустам Исмаилов - 14 лет, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов по 12 лет лишения свободы соответственно.

Все они - фигуранты первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в России как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также