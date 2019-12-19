Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию пятерых крымских татар, приговоренных к 68 годам тюрьмы за "терроризм"

Денисова призвала комиссара Совета Европы по правам человека делегировать на заседание своих представителей.

24 декабря в Верховном суде РФ пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор суда, который признал виновными пятерых крымских татар в якобы терроризме и экстремизме и приговорил их к лишению свободы суммарно на 68 лет.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова призвала комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович делегировать представителей на указанное судебное заседание, чтобы обеспечить соблюдения судом гарантированных международными нормами прав и свобод крымских татар.

"Судилище Северо-Кавказского окружного военного суда признало виновными крымских татар в якобы терроризме и экстремизме - они лишены свободы суммарно на 68 лет", - написала омбудсман в фейсбуке.

Денисова сообщила, что речь идет о пяти гражданах Украины: Теймуре Абдуллаеве, Рустаме Исмаилове, Узеире Абдуллаеве, Эмиль Джемаденове и Айдере Салединове, - которые были безосновательно лишены свободы по сфабрикованному уголовному делу.

В начале 2018 года в нарушение норм международного права их вывезли с территории временно оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону, а в июне 2019 они были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом. Теймур Абдуллаев получил 17 лет лишения свободы, Рустам Исмаилов - 14 лет, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов по 12 лет лишения свободы соответственно.

Все они - фигуранты первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в России как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией.