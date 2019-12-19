​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
ГлавнаяПолитика

ГПУ выявила хищение средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

Предварительно установлено, что должностные лица хотели присвоить более 10 млн гривен.

В Луганской области правоохранители выявили факты злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станично-Луганском районе.

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.

19 декабря проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р. Северский Донец.

"По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Следствие считает, что объемы и стоимость ремонта были завышены. Предварительно установлено, что должностные лица хотели присвоить более 10 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, строительство нового моста в Станице Луганской закончили 20 ноября. Строительство фактически продлилось меньше двух месяцев - с 2 сентября по 20 ноября. Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда. Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который боевики подорвали в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. 27 июня 2019 года ОБСЕ подтвердила разведение подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской, которое было необходимо для начала ремонта моста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также