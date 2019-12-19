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"Уверен, что мы достигнем позитивных результатов для всех сторон", - Оржель о переговорах по газу

В Берлине отработали окончательный протокол решения, "который приближает к подписанию финальных договоров".

"Уверен, что мы достигнем позитивных результатов для всех сторон", - Оржель о переговорах по газу
Алексей Оржель
Фото: brdo.com.ua

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель выразил уверенность, что в ближайшее время Украина и Россия достигнут позитивных результатов для всех заинтересованных сторон по вопросу транзита российского газа через территорию Украины в страны Европы с 2020 года.

Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам трехсторонних переговоров в Берлине в четверг, 19 декабря.

"Мы сегодня очень хорошо поработали, мы очень качественно сегодня отработали окончательный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и действительно сейчас на том этапе мы готовы представить (его) для согласования нашими столицами, мы должны согласовать наши последние позиции с Киевом и Москвой, а также на прямой связи будет и Брюссель. В ближайшее время я уверен, что мы достигнем позитивных результатов для всех сторон", - сказал он.

Ранее вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Украина и Россия "в принципе" договорились по транзиту газа. По его словам, это "позитивные новости для Европы, России и Украины".

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентВладимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия.

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Источник: "Українські новини"
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