​Путин: РФ будет искать приемлемое решение по транзиту газа, в том числе для Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет искать приемлемое для всех сторон решение по транзиту газа, в том числе для Украины.

Об этом он заявил на очередной итоговой пресс-конференции.

"О газовой войне. Обращаю ваше внимание, что часть резервных средств вложены в украинские ценные бумаги, - 3 млрд долларов как раз... Есть уже решение суда в Лондоне, которое не выполняется", - сказал Путин.

Он также назвал вопрос поставок газа "очень чувствительным".

"Но мы хотим решить эту проблему. Я убежден, как юрист по образованию, что решение Стокгольмского суда носит не юридический, а политический характер. Одно из обоснований решения - "в связи с тяжелым экономическим положеинем в Украине". Ну чушь какая-то. Хоть бы воздержались бы от такой записи... Но решение есть, и мы должны из этого исходить. И мы будем исходить из этого", - сказал президент РФ.

Он добавил, что Россия будет искать приемлемое решение в этом вопросе.

"Я думаю, что мы договоримся, мы на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине", - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что строительство магистральных газопроводов "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не помешает в дальнейшем сохранить транзит российского газа через территорию Украины.

"Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут", - добавил Путин.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентВладимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

Накануне стало известно, что российский "Газпром" заявил, что готов компенсировать "Нафтогазу" 3 млрд долларов путем принудительного взыскания арестованных активов компании. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящих газовых трехсторонних переговорах.