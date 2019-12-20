Денисова посетила украинцев в тайских тюрьмах

У заключенных нет доступа к чистой питьевой воде и нормальных санитарных условий.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила украинских граждан, содержащихся в четырех тайских тюрьмах. Об итогах визита она рассказала в фейсбуке.

"Посетила граждан Украины, которые содержатся в четырех тайских тюрьмах - Klongprem central Prison, Central Women Correctional Institution, Bangkwang central Prison, Bangkok Remand Prison", - написала она.

Омбусману удалось пообщаться с украинцами лицом к лицу в конфиденциальной беседе и узнать о проблемных вопросах, которые их беспокоят.

"Хочу отметить, что в тайских тюрьмах есть ряд нарушений, а именно: несоблюдение нормы площади на одного человека, санитарные условия не соответствуют установленным нормам, нет доступа к чистой питьевой воде … Также отсутствует доступ к спортплощадкам", - рассказала Денисова.

Она отметила, что некоторые заключенные украинцы требуют квалифицированного лечения, которое отсутствует в перечне доступной медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Таиланда.

Омбусман уточнила, что украинцы ограничены в доступе к получению новостей из своей страны. Также есть ограничения во времени на общение с родными по онлайн связи.

По словам Людмилы Денисовой, тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях.

По результатам визитов к заключенным гражданам Украины в неотложном порядке будут направлены соответствующие обращения к омбудсману Таиланда для обеспечения их прав и свобод в местах несвободы.

Ранее сообщалось, что Денисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмы.