​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
ГлавнаяПолитика

Денисова посетила украинцев в тайских тюрьмах

У заключенных нет доступа к чистой питьевой воде и нормальных санитарных условий.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила украинских граждан, содержащихся в четырех тайских тюрьмах. Об итогах визита она рассказала в фейсбуке.

"Посетила граждан Украины, которые содержатся в четырех тайских тюрьмах - Klongprem central Prison, Central Women Correctional Institution, Bangkwang central Prison, Bangkok Remand Prison", - написала она.

Омбусману удалось пообщаться с украинцами лицом к лицу в конфиденциальной беседе и узнать о проблемных вопросах, которые их беспокоят.

"Хочу отметить, что в тайских тюрьмах есть ряд нарушений, а именно: несоблюдение нормы площади на одного человека, санитарные условия не соответствуют установленным нормам, нет доступа к чистой питьевой воде … Также отсутствует доступ к спортплощадкам", - рассказала Денисова.

Она отметила, что некоторые заключенные украинцы требуют квалифицированного лечения, которое отсутствует в перечне доступной медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Таиланда.

Омбусман уточнила, что украинцы ограничены в доступе к получению новостей из своей страны. Также есть ограничения во времени на общение с родными по онлайн связи.

По словам Людмилы Денисовой, тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях.

По результатам визитов к заключенным гражданам Украины в неотложном порядке будут направлены соответствующие обращения к омбудсману Таиланда для обеспечения их прав и свобод в местах несвободы.

Ранее сообщалось, что Денисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также