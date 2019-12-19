Бывший сотрудник администрации Порошенко выиграл суд у Зеленского

Верховный Суд признал противоправным отмену назначения Горковенко членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, который отменил назначение Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал противоправным и отменил Указ Президента Украины от 24 мая 2019 № 323/2019 об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время суд отказал Горковенко в удовлетворении исковых требований об увольнении члена Нацсовета Юрия Зиневича и восстановлении Горковенко в должности члена Нацсовета.

Решение можно обжаловать в Большой Палате Верховного Суда в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения.

Горковенко раньше работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации президента. 4 мая Порошенко издал указ №187/2019 о назначении Горковенко в Нацсовет вместо Юрия Артменко. 24 мая Зеленский отменил этот указ.