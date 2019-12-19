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"Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины"

"Эти заявления содержат неприкрытую угрозу дальнейшего развертывания военной агрессии против Украины".

"Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины"
Фото: Главком

Партия "Европейская Солидарность" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием дать публичную оценку заявлениям президента России Владимира Путина о "русской территории Украины".

Об этом говорится в заявлении политсилы.

В партии назвали циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли". В "ЕС" считают, что эти заявления содержат неприкрытую угрозу дальнейшего развертывания военной агрессии против Украины.

"Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина об "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова", - говорится в заявлении.

По мнению политсилы, поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя.

"Европейская Солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.

Напомним, 19 декабря на итоговой пресс-конференции в Москве Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями". Президент РФ назвал "решение Ленина" о создании СССР "странноватым" и пообещал разобраться.

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