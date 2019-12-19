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51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование

51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование
Виктор Соколов
Фото: Макс Левин

По данным социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в партнерстве с Фондом Фридриха Эберта в Украине, если бы референдум относительно вступления Украины в НАТО проводился сегодня, то 51,2% украинцев проголосовали бы “за” вступление в Альянс.

Об этом в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?" сообщил первый вице-президент Института Горшенина Виктор Соколов.

“51,2% проголосовали бы за вступление в НАТО. Против - 30,1%. Не голосовали бы 5,2%. И 13,5% затруднились ответить на вопрос.

Институт Горшенина регулярно проводит исследования и задает вопрос о вступлении Украины НАТО. Если в феврале 2008 году вступление в НАТО были готовы поддержать 19,2% респондентов, то уже в мае 2013 уровень поддержки достиг 35,3%, а после начала конфликта с Российской Федерацией, в июне 2014 года достиг 47,3% (в это время опрос уже не проводился в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей), в феврале 2015 – 54,1% и дальше колебался в районе 50%.

Если анализировать двумерные распределения по регионам Украины, то можно увидеть, что наибольшей поддержкой идея вступления в НАТО пользуется на Западе (за 72,1%, против 11,2%) и Севере (за 62,3%, против 23,7%). Наименьшая поддержка на Востоке (за 28,1%, против 51,6%) и Юге (за 29,5%, против 41,5%).

Если анализировать двумерные распределения по возрасту, то традиционно более серьезная поддержка идеи вступления в НАТО у молодежи в возрасте 18-29 лет (за 55,9%, против 25,8%), а против выступают представители поколения 60+ (за 45,0%, против 35,1%)”, - отметил Виктор Соколов.

Справка. Количественное исследование «Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса» проведено 22 ноября - 10 декабря 2019 г. Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

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