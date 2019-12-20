​Мэру Обухова сообщили о подозрении

Из-за действий пятерых чиновников более 500 граждан не получат социального жилья.

Служба безопасности разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, в том числе мэра города, в незаконном отчуждении земельного участка, принадлежащего к коммунальной собственности, что нанесло государству ущерб на более 4 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что схему организовали мэр города вместе с руководителями земельного и юридического отделов и членами исполкома горсовета.

"Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности громады один гектар земли", - говорится в сообщении.

Затем оформленный на подставных лиц участок земли чиновники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была идти на счета чиновников.

"Из-за действий злоумышленников более 500 граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно изъятый земельный участок наложен арест", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, сообщено о подозрении.

Мэром Обухова с 2012 года является Александр Левченко.

Напомним, в начале ноября стало известно, что компания бывшего народного депутата Игоря Кривецкого стала владельцем 65 га земли во Львовской области, которые в 2017 году один из местных сельсоветов выделил для ведения сельского хозяйства ветеранам АТО.