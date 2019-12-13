В МВД объяснили, почему ветераны "Пума" и "Буча" не стали подозреваемыми по делу Шеремета

Супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислава Грищенко, более известные по позывным "Пума" и "Буча", не стали подозреваемыми по делу Шеремета, потому что сейчас они фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией.

Об этом рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske.

Он отметил, что супруги стали подозреваемыми в другом деле - в подготовке покушения на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области.

"Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, который очень похож взрывное устройство", - уточнил Шевченко.

Следователи, по словам спикера, убеждены, что ветераны "могут владеть информацией о деле Шеремета".

"Они пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", - отметил спикер, добавив, что в будущем они могут стать и подозреваемыми, если на это будут основания.

Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Несколькими минутами ранее музыкант Riffmaster Андрей Антоненко сообщил, что к нему пришли с обысками и подозревают в убийстве журналиста Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в Охматдете Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча".

По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

13 декабря Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.