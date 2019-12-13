Обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко оставили под стражей

Городищенский районный суд Черкасской области оставил под стражей Владимира Воронкова, обвиняемого в убийстве журналиста и активиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа".

Согласно сообщению, заявленные отводы коллегии судей не рассматривались.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 8 января 2020 года.

Ранее суд вернул под стражу обвиняемого в убийстве Сергиенко Вадима Мельника.

4 апреля 2014 журналиста и активиста Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующее утро его нашли замученным насмерть в лесу. По словам родных погибшего, Сергиенко занимался расследованием земельных махинаций, которые вывели его на нынешнего нардепа Геннадия Бобова.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а второе - убить его и закопать в лесу.