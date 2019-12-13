СБУ предотвратила контрабанду запчастей для военных самолетов в РФ

В РФ пытались контрабандой отправить запчасти для Ан-72 и Ан-74.

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и Ан-74. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту «Киев»», - сказано в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

По информации спецслужбы, оборудование планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз должен был поступить в Россию через третьи страны.

Во время проведения спецоперации в зоне таможенного поста аэропорта «Киев», а также обысков на складах и по месту жительства фигурантов в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

Исполнителю сделки сообщено подозрение по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в ноябре СБУ разоблачила незаконный вывоз из Украины в страны ЕС танковых двигателей. Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили 20 двигателей от БМП-1, БМП-2, а также корпуса и другие детали.