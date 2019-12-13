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В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице

Столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan.

В Черниговской области на автомобильной дороге между областным центром и Меной в пятницу произошла авария, в которой погибли три человека, а еще трое получили травмы и были госпитализированы.

Об этом говорится на сайте полиции.

ДТП произошло около 9 часов утра на региональной трассе Р-12 Чернигов - Гремяч в районе поселка Березна, столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan. В результате аварии погибли трое мужчин. Две женщины и еще один мужчина получили травмы.

По факту аварии начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

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