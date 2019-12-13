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На дороге Киев-Чоп перевернулся международный автобус

Пострадали четыре человека.

На дороге Киев-Чоп перевернулся международный автобус
Фото: Львівська область онлайн

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с пассажирами, ехавший в Польшу. В результате четыре человека были госпитализированы.

Об этом сообщает Новоград-Волынский городской совет в фейсбуке.

"12 декабря около 19:00 на выезде из города Новоград-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший из города Днепра в Польшу, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 13 пассажиров и два водителя", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в больницу попали водитель, у которого диагностировали ушиб позвоночника, и трое пассажиров с травмами легкой степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

Остальные пассажиры продолжили поездку автобусом из Ровно.

"Стоит отметить, что данный участок дороги является трассой международного значения и подчинена Службе автомобильных дорог в Житомирской области", - отмечается в сообщении.

Фото: Новоград-Волинська міська рада

Напомним, ранее во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали 4 человека.

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