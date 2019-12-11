Европейский автобусный лоукостер FlixBus начал выполнять рейсы по маршруту Одесса - Пльзень на брендированных зеленых автобусах.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на Twitter украинского подразделения компании.

Все автобусы новой линии Одесса - Прага - Пльзень имеют фирменный брендинг, разработанный специально для Украины.

В FlixBus показали, как автобусы в новой ливрее выглядят "вживую". Так, передняя часть автобуса окрашена в традиционный зеленый цвет компании. Задняя - имеет желто-синий фон в цветах украинского флага, на который изображены узнаваемые достопримечательности разных городов Украины. Среди них: памятник Дюку де Ришелье (Одесса), памятник основателям Киева, костел Свю Эльжбеты (Львов), Львовская опера, здание университета в Черновцах, гостиница "Украина" (она же "Гранд отель" и Дом Хренникова) в Днепре, Хотинская и Каменец-Подольская крепости.

Автобусы на других новых линиях будут брендированы в стандартном дизайне FlixBus.

Напомним, в августе FlixBus сообщил о начале работы в Украине в партнерстве с компанией Gunsel. Ранее FlixBus уже анонсировал открытие рейсов из украинских городов в страны ЕС. Сообщалось, что до конца 2019 года FlixBus запустит перевозки из Киева, Харькова, Одессы и Львова в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.