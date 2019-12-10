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Тысячи чехов вышли на улицы с требованием отставки премьера Бабиша

Участники акции почтили память погибших в Остраве.

На Вацлавской площади в центре столице Чехии Праги собрался многотысячный митинг с требованием отставки главы правительства Чехии Андрея Бабиша.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Организатором акции является известная чешская общественная организация "Миллион мгновений для демократии", передает Радио Свобода.

Чехи требуют, чтобы Бабиш - олигарх, один из самых богатых граждан Чехии, еще до конца этого года подал в отставку в случае, если он не избавится от своего концерна Agrofert, который объединяет более 250 фирм, и не освободит от должности министра юстиции Марию Бенешову, которая, как и премьер, представляет в правительстве властную популистскую партию ANO.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Демонстранты в Праге начали митинг минутой молчания, почтив память погибших в Остраве. Далее они прошли по Праге  без барабанов и громкоговорителей, как планировалось ранее. Шествие через центр столицы дошло до главного вокзала, где его участники раздавали листовки прохожим, чтобы обратить внимание на конфликт интересов премьера и одновременно олигарха Андрея Бабиша.

Напомним, на демонстрацию, которая состоялась 16 ноября, вышли около 300 тысяч человек. Участники акции обвиняли премьера в причастности к коррупции.

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