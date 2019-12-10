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Демократы в Конгрессе выдвинули обвинения против Трампа

Президенту вменяют злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Демократы в Конгрессе выдвинули обвинения против Трампа
Фото: EPA/UPG

Представители Демократической партии в Конгрессе США официально обвинили президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Об этом группа конгрессменов во главе со спикером Нэнси Пелоси объявила на пресс-конференции во вторник, пишет "Голос Америки".

По словам главы Юридического комитета Палаты представителей Джеррольда Надлера, действия президента нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.

"Использовать свою должность для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам, - это нарушение закона, за которое можно объявить импичмент президенту", - считает он.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей. Отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам необходимых документов.

Глава Комитета по разведке Адам Шифф подчеркнул, что свидетельства злоупотреблений Трампа многочисленны и бесспорны.

Проект обвинений должен утвердить Юридический комитет, а потом проголосовать Палата представителей. Затем дело президента пойдет в Сенат, где у республиканцев есть большинство и где, как ожидается, его могут оправдать.

Напомним, что процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

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