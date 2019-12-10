Путин назвал политическим решение WADA об отстранении России от международных соревнований из-за допинга

Президент РA Владимир Путин считает "политическим" решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами стран "нормандской четверки" в Париже.

"Во-первых, нужно проанализировать это решение. Нет претензий к Олимпийскому Комитету России, а значит, российская сборная должна выступать под своим флагом. Такое положение закреплено в олимпийской хартии", - сказал Путин.

"Наказания не должны иметь коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то мне кажется, в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие!, - добавил российский президент.

Напомним, Исполнительный комитет WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд назвала санкции слишком мягкими и отметила, что хотела бы полного запрета на участие российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет заявил, что поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к допинг-манипуляциям.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение WADA "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму".

Как сообщалось, в ноябре генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что в России была поддержка допинга на государственном уровне. После этого, 25 ноября WADA опубликовала список санкций, которые предлагает комитет по соответствию. В частности, было установлено, что база данных, которую WADA получила из Московской лаборатории в январе этого года, не полна и скорректирована. По сравнению с копией, которая уже имелась у WADA от осведомителя, там отсутствуют сотни потенциальных положительных проб, а также сопутствующие им первичные данные и PDF-файлы.

На основании выявленных нарушений комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранить Россию от Олимпиады-2020.