Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
Кроме Зеленского в Париж отправилось 13 украинских политиков
ГлавнаяПолитика

Зеленский на нормандском саммите исключил федерализацию, отказ от евроинтеграции и Крыма

Зеленский на нормандском саммите исключил федерализацию, отказ от евроинтеграции и Крыма
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" очертил "красные линии", которые Украина не перейдет.

"Я хочу очертить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины и с которыми не согласится украинский народ. Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство, это неизменная статья конституции и нерушимый принцип существования государства", - сказал он на пресс-конференции ночью 10 декабря.

"Второе - это невозможность влияния на вектор движения и развития Украины. Украина - независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор движения которого всегда будет избирать исключительно народ", - добавил президент Украины.

"Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины путем уступок территорий в пределах международно признанных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина", - сказал Зеленский.

"Мы надеемся на соблюдение всех договоренностей [достигнутых на саммите "нормандской четверки"], но имеем четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению миру. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - сказал президент.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также