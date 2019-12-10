Зеленский на нормандском саммите исключил федерализацию, отказ от евроинтеграции и Крыма

Президент Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" очертил "красные линии", которые Украина не перейдет.

"Я хочу очертить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины и с которыми не согласится украинский народ. Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство, это неизменная статья конституции и нерушимый принцип существования государства", - сказал он на пресс-конференции ночью 10 декабря.

"Второе - это невозможность влияния на вектор движения и развития Украины. Украина - независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор движения которого всегда будет избирать исключительно народ", - добавил президент Украины.

"Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины путем уступок территорий в пределах международно признанных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина", - сказал Зеленский.

"Мы надеемся на соблюдение всех договоренностей [достигнутых на саммите "нормандской четверки"], но имеем четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению миру. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - сказал президент.