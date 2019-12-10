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"Нормандская четверка" договорилась об обмене "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках

Наблюдатели ОБСЕ перейдут на круглосуточное патрулирование.

"Нормандская четверка" договорилась об обмене "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках
Фото: EPA/UPG

"Нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

"Четверка" выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца этого года.

Трехсторонняя контактная группа в Минске до конца марта должна выбрать еще три точки и обеспечить там разведение войск.

Кроме того, "четверка" договорилась об обмене пленными "все установленные на всех установленные" с полным и безусловным допуском Красного креста к удерживаемым лицам. Он должен состояться до 31 декабря 2019 года.

В течение 30 дней должны быть открыты новые пункты пропуска на линии разграничения.

Также стороны договорились о разработке нового плана по разминировании и расширении мандата ОБСЕ, включительно с переходом на круглосуточное патрулирование. В коммюнике говорится о беспрепятственном доступе по всей территории Украины.

Вопрос украинского контроля над границей не решен. По словам президента Владимира Зеленского, к нему вернутся через четыре месяца.

При этом "четверка" признала необходимым имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року

Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України зустрілися сьогодні в Парижі.

Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави – члени якого відданні їхній повній імплементації.

Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.

На цій основі вони вирішили таке:

1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:

Сторони відданні повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.

Вони підтримають розробку та імплементацію оновленого плану з розмінування на основі рішення Тристоронньої контактної групи про протимінну діяльність від 3 березня 2016 року.

Вони підтримають домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо трьох додаткових ділянок розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року.

Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з «усіх встановлених на всіх встановлених», при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

Вони підтримають досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи про нові пункти пропуску через лінію розмежування, виходячи передусім з гуманітарних критеріїв.

Вони нагадують, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації безпеки і співробітництва в Європі має бути спроможною використовувати усі можливості мандату (від 21 березня 2014 року) і мати безпечний і надійний доступ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.

2. Заходи з імплементації політичних положень Мінських угод.

Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Вони вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою.

3. Подальші кроки:

Вони просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погодилися провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж чотирьох місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого - для організації місцевих виборів.

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