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"Зрады нет", - Аваков о переговорах Зеленского с Путиным

Глава МВД отметил, что никто не сдавал интересы Украины.

"Зрады нет", - Аваков о переговорах Зеленского с Путиным
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился впечатлениями после двусторонних переговоров украинской и российской делегации.

Глава ведомства отметил, что никто не сдавал интересы Украины, передает корреспондент LB.ua.

"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет", - сказал Аваков.

По мнению министра МВД, "все идет правильно".

Напомним, в рамках саммита в нормандском формате в Париже состоялась первая личная встреча президентов Украины и России. Переговоры длились около часа.

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