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"Нормандский" саммит прервали ради переговоров Зеленского и Путина, - ОП

Переговоры в четырехстороннем формате возобновятся после встречи двух глав государств.

"Нормандский" саммит прервали ради переговоров Зеленского и Путина, - ОП
Малый зал для переговоров
Фото: LB.ua

Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" прервали ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - говорится в сообщении.

Напомним, встреча в "нормандском формате" стартовала в 18:23.

В рамках саммита "нормандской четверки" президент Украины провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сообщалось, что Зеленский проведет переговоры с Путиным до пресс-конференции по результатам встречи "нормандской четверки".

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