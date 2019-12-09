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Зеленский провел переговоры с Макроном

Встреча продлилась около 50 минут.

Зеленский провел переговоры с Макроном
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита "нормандской четверки".

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Встреча продлилась около 50 минут.

Макрон как принимающая сторона ознакомил Зеленского сценарию и форматом проведения переговоров.

После встречи с Макроном у Зеленского началась встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Затем состоится саммит с совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров, а в конце Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу.

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