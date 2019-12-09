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Британский суд начал слушания по "кредиту Януковича"

Слушания будут проходить до 12 декабря.

Британский суд начал слушания по "кредиту Януковича"
Фото: ЕPA/UPG

Верховный суд Великобритании сегодня, 9 декабря запустил процесс слушаний по делу о "кредите Януковича" перед РФ на 3 млрд долларов. Об этом свидетельствует сайт суда.

Слушания будут проходить до 12 декабря.

Напомним, в декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам на $3 млрд, выкупленным Россией в декабре 2013 года.

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

В феврале 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.

19 августа РФ назвала Украину одним из крупнейших должников из-за "кредита Януковича".

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