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РФ назвала Украину одним из крупнейших должников из-за "кредита Януковича"

Судьба этого долга решается в лондонских судах.

РФ назвала Украину одним из крупнейших должников из-за "кредита Януковича"
Фото: ЕPA/UPG

По состоянию на 1 мая 2019 года Россия выдала $39,4 млрд государственных кредитов. Из них $3,7 млрд пришлось на Украину. Это второй показатель после Беларуси, пишет издание РБК со ссылкой на документы Минфина РФ.

Беларусь занимает первое место среди государств-заемщиков РФ с большим отрывом. Она получила $7,55 млрд, причем с 2012 году ее задолженность увеличилась в семь раз.

Украина на втором месте, но $3 млрд из общей суммы долга приходятся на еврооблигациям, которые должны были спасти Виктора Януковича в декабре 2013 года. Украина отказалась их погашать, предложив реструктуризацию, как для других кредиторов. Россия отказалась, и сейчас судьба этого долга решается в лондонских судах.

Украина признает как государственный только долг, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа. В 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке $606 млн.

Третьей среди крупнейших заемщиков России стала Венесуэла с $3,5 млрд, Куба с $3 млрд ей почти не уступает.

Напомним, в декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам на $3 млрд, выкупленным Россией в декабре 2013 года.

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

В феврале 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.

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