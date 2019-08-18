Борис Джонсон в ближайшие дни встретится с Меркель и Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале следующей неделе проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

Отмечается, что Меркель подтвердила, что примет Джонсона в Германии в среду вечером.

"Мы всегда рады всем визитам. Нужен диалог, нужно искать хорошие решения", - заявила она, добавив при этом, что ее страна готова и к варианту с "жестким" Brexit - к выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения.

"В любом случае я буду делать усилия, чтобы найти решения, причем до последнего дня переговоров", - пообещала Меркель.

При этом, британские СМИ сообщают, что во вторник Джонсон будет в Париже, где проведет переговоры с Макроном.

Напомним, накануне Меркель заявила, что намерена до последнего искать решения по "Брекзиту". Однако и нерегулируемый выход Великобритании из ЕС не станет неожиданностью для ФРГ.