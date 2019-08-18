Меркель заявила о готовности Германии к выходу Британии из ЕС без договора

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена до последнего искать решения по "Брекзиту". Однако и нерегулируемый выход Великобритании из Евросоюза не станет неожиданностью для ФРГ.
Об этом пишет Deutsche Welle.
"Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет", - заявила меркель во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине.
Однако, я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение", - добавила канцлер.
По ее словам, будет лучше, если Британия выйдет из ЕС с договором. "Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - добавила меркель.
Отметим, что вступивший в должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из Евросоюза к 31 октября, даже если придется покинуть ЕС без договора. Меркель сообщила, что в ближайшую среду Джонсон посетит Берлин. "Мы рады любому визиту. Нужно общаться и искать решения", - подчеркнула Меркель.
Напомним, Руководство Ес считает, что наиболее вероятный сценарий выхода Британии из ЕС на сегодняшний момент - "жесткий брексит" без всяких договоренностей.
Выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако, парламент трижды проголосовал против сделки, а также отклонил проведение нового референдума без сделки. В результате Евросоюз предоставил Британии шестимесячную отсрочку - до конца октября.