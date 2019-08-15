Зеркаль решила уволиться из МИДа
Зеркаль решила уволиться из МИДа
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
В Лиге Чемпионов случились две оглушительные сенсации
В Лиге Чемпионов случились две оглушительные сенсации
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
ГлавнаяМир

В день отравления "Новичком" Скрипалей пострадал еще один британский полицейский

Симптомы отравления неравнопаралитическим веществом проявили двое правоохранителей, но о втором раньше не сообщали.

В день отравления "Новичком" Скрипалей пострадал еще один британский полицейский
Фото: EPA/UPG

Британская полиция сообщила, что в прошлом году обнаружила следы нервнопаралитического вещества "Новичок" в крови у еще одного полицейского, который принимал участие в операции в Солсбери после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные британской полиции.

"Детективы из контртеррористического подразделения полиции, которые расследуют атаку с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервнопаралитического вещества были обнаружены в образцах крови, которые были взяты у второго сотрудника полиции в то время, когда произошло отравление", - сказано в сообщении.

Полицейский , проявивший признаки отравления, успешно прошел курс лечения после случившегося и вскоре вернулся на работу.

Таким образом, по данным британских следователей, от воздействия "Новичка" пострадали, в общей сложности, двое полицейских.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также