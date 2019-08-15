В день отравления "Новичком" Скрипалей пострадал еще один британский полицейский

Симптомы отравления неравнопаралитическим веществом проявили двое правоохранителей, но о втором раньше не сообщали.

Британская полиция сообщила, что в прошлом году обнаружила следы нервнопаралитического вещества "Новичок" в крови у еще одного полицейского, который принимал участие в операции в Солсбери после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные британской полиции.

"Детективы из контртеррористического подразделения полиции, которые расследуют атаку с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервнопаралитического вещества были обнаружены в образцах крови, которые были взяты у второго сотрудника полиции в то время, когда произошло отравление", - сказано в сообщении.

Полицейский , проявивший признаки отравления, успешно прошел курс лечения после случившегося и вскоре вернулся на работу.

Таким образом, по данным британских следователей, от воздействия "Новичка" пострадали, в общей сложности, двое полицейских.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.