​Американский рэпер A$AP Rocky получил условный срок в Швеции

Музыкант был задержан в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах.

Суд Стокгольма признал американского рэпера A$AP Rocky (Эйсап Рокки, настоящее имя - Раким Майерс) виновным в нападении на мужчину на улице шведской столицы и приговорил его к условному сроку.

Об этом сообщает Би-би-си.

По решению суда рэпер и два участника его гастрольной команды также должны будут возместить ущерб тому человеку, на которого они напали (около $1,5 тыс.).

"Нападение не было настолько серьезным, чтобы заслуживать присуждения тюремного срока. Таким образом обвиняемые приговорены условно", - говорится в заявлении суда.

Музыкант был задержан в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах. Он провел в предварительном заключении около месяца. Суд отпустил его после вмешательства президента США Дональда Трампа.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2019 г.

Основанием для ареста музыканта стало появление в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека. Позднее выяснилось, что это 19-летний выходец из Афганистана, ранее попадавшийся на кражах.

За день до этого Майерс опубликовал в своем Instagram два видео, фиксирующих часть потасовки. В первом он утверждал, что инициаторами конфликта стали "наркоманы", которые преследовали его компанию и оскорбляли прохожих девушек. Во втором видео видно, как неизвестный бьет телохранителя музыканта по лицу наушниками.

Эйсап Рокки вернулся в Америку 2 августа. На суде он свою вину отрицал.