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​Американский рэпер A$AP Rocky получил условный срок в Швеции

Музыкант был задержан в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах.

​Американский рэпер A$AP Rocky получил условный срок в Швеции
​Американский рэпер ASAP Rocky
Фото: nbcnews.com

Суд Стокгольма признал американского рэпера A$AP Rocky (Эйсап Рокки, настоящее имя - Раким Майерс) виновным в нападении на мужчину на улице шведской столицы и приговорил его к условному сроку.

Об этом сообщает Би-би-си.

По решению суда рэпер и два участника его гастрольной команды также должны будут возместить ущерб тому человеку, на которого они напали (около $1,5 тыс.).

"Нападение не было настолько серьезным, чтобы заслуживать присуждения тюремного срока. Таким образом обвиняемые приговорены условно", - говорится в заявлении суда.

Музыкант был задержан в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах. Он провел в предварительном заключении около месяца. Суд отпустил его после вмешательства президента США Дональда Трампа.

Основанием для ареста музыканта стало появление в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека. Позднее выяснилось, что это 19-летний выходец из Афганистана, ранее попадавшийся на кражах.

За день до этого Майерс опубликовал в своем Instagram два видео, фиксирующих часть потасовки. В первом он утверждал, что инициаторами конфликта стали "наркоманы", которые преследовали его компанию и оскорбляли прохожих девушек. Во втором видео видно, как неизвестный бьет телохранителя музыканта по лицу наушниками.

Эйсап Рокки вернулся в Америку 2 августа. На суде он свою вину отрицал.

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