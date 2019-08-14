Военным летчикам Британии разрешили носить бороду

В Минобороны намерены привлечь больше молодых людей в ряды ВВС.

С 1 сентября военнослужащим Королевских военно-воздушных сил Великобритании можно будет носить бороды. При этом борода должна быть "опрятной и аккуратно подстриженной", передает ВВС.

"Неухоженные и клочковатые бороды не будут разрешены", - заявил представитель минобороны страны. Он также подчеркнул, что солдаты и офицеры ВВС должны будут поддерживать "высокие стандарты внешнего вида".

По словам представителя оборонного ведомства, бороды были изначально запрещены в ВВС по практическим причинам.

Борода на лице могла помешать при использовании кислородных масок и других дыхательных аппаратов. Дыхательный аппарат должен плотно прилегать к коже лица, чтобы избежать потери подаваемого кислорода. Но современные кислородные маски вполне совместимы с бородой.

Некоторые комментаторы и эксперты считают, что этот шаг Минобороны, скорее, продиктован желанием привлечь больше молодых людей в ряды ВВС.

Разрешение носить бороды позволит расширить кадровый резерв ВВС, облегчить поиск новых сотрудников, а также удержать высококвалифицированный личный состав, заявили в минобороны.