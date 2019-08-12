Британцы начали запасаться продуктами и лекарствами из-за "Брексита"

Каждый пятый британец уже создает запасы продуктов питания, напитков и лекарства, тратя дополнительно по 380 фунтов стерлингов каждый, в связи с предстоящим выходом страны из Евросоюза без соглашения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым провайдером Premium Credit. Всего британцы потратили около 4 млрд фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

Опрос показал, что около 800 тыс. человек потратили более 1 тыс. фунтов стерлингов на создание запасов до 31 октября.

74% опрошенных сообщили, что купили дополнительное питание, 50% - лекарства и 46% - напитки.

Ранее компании, работающие в Великобритании, неоднократно предупреждали, что Brexit без соглашения может привести к кратковременным перебоям в поставках товаров в Великобританию.

Запасы делают не только рядовые британцы, но и сами компании. Так, на прошлой неделе компания Pets at Home, крупнейший ритейлер зоотоваров в Великобритании, сообщила, что она запасается кормами для животных. Сеть ресторанов Domino's Pizza сообщила, что запасается начинками.

Кроме того, в ожидании Brexit обеспеченные британцы стали ввозить в страну больше автомобилей класса люкс. Так, в прошлом году, по данным

юридической фирмы Boodle Hatfield, в Великобританию импортировали 3,8 тыс. таких автомобилей, что на 16% больше, чем годом ранее. В компании объяснили, что такое увеличение спроса на дорогие автомобили связано с возможным ростом пошлин в случае жесткого Brexit.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

В результате Евросоюз предоставил Британии шестимесячную отсрочку до конца октября.