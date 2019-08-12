Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за акций протеста

Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за антиправительственной акции протеста, которую жители продолжают в главном терминале. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных в мире - в прошлом году пассажиропоток здесь превысил 75 млн пассажиров. Администрация аэропорта заявила, что демонстрации в терминале "серьезно повлияли" на рабочий процесс, поэтому все вылеты, где еще не началась регистрация, отменены. Лайнерам, прибывающим в Гонконг, позволят совершить посадку.

Напомним, накануне протестующие собрались в аэропорту, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Акции против экстрадиционного закона продолжаются большее двух месяцев, полиция неоднократно применяла силу для разгона демонстрантов.