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Стрельбу в мечети в Осло признали попыткой теракта

Нападавший - сторонник крайне правых взглядов и противник мигрантов.

Стрельбу в мечети в Осло признали попыткой теракта
Фото: EPA/UPG

Норвежская полиция расследует стрельбу в мечети Аль-Нур в Осло как попытку теракта.

Об этом пишет BBC.

Стрелка, который является белым мужчиной крайне правых взглядов, удалось обезвредить одному из прихожан мечети.

Вскоре после стрельбы была найдена мертвой 17-летняя сводная сестра задержанного. Ему также предъявлены обвинения в ее убийстве.

Стрелок был известен полиции до инцидента в мечети, но не имел криминального прошлого. Мужчина выражал антииммигрантские взгляды и был симпатиком Видкуна Квислинга, главы национал-социалитического коллаборационистского правительства Норвегии в годы оккупации во Второй мировой войне.

Подозреваемый действовал один.

Когда он пришел в мечеть, там был только три человека. Его обезвредил 65-летний мужчина, он повалил стрелка на землю и отобрал у него оружие.

Напомним, что 8 августа в Лас-Вегасе задержали 23-летнего неонациста, который готовил нападение на синагогу.

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