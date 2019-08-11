"Этот щедрый миллионер может забрать их в Голливуд и разместить на своих виллах".

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини вступил в заочную перепалку с американским актером Ричардом Гиром по поводу отношения Италии к мигрантам.

Об этом пишет BBC.

Гир в пятницу побывал на судне Open Arms, на борту котрого находятся 160 человек. Власти не дают кораблю разрешения на вход в территориальные воды Италии.

Фото: EPA/UPG Судно Open Arms у берегов Испания весной 2019 года

Актер провел параллель между политической ситуацией в Италии и США.

"У нас есть проблемы с беженцами из Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Мексики. Это очень похоже на то, что происходит у вас, - заявил актер на пресс-конференции на итальянском острове Лампедуза. - Это должно прекратиться везде на этой планете. И это прекратится, если мы скажем стоп".

Фото: EPA/UPG Ричард Гир

Он сравнил вице-премьера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини с президентом США Дональдом Трампом, которого активно критикуют за его политику в отношении мигрантов.

Сальвини быстро отреагировал на высказывания Ричарда Гира.

"Мы благодарны этому щедрому миллионеру за беспокойство о судьбе мигрантов. Он может забрать их в Голливуд на своем частном самолете и разместить их на своих виллах. Спасибо, Ричард!" - заявил итальянский вице-премьер.

Сальвини добивается ужесточения политики в отношении кораблей, которые принадлежат НКО и доставляют к берегам Италии мигрантов, спасенных в море.

В субботу судно Open Arms испанской правозащитной организации Proactiva, находящееся в центральной части Средиземного моря, подняло на борт еще 39 мигрантов. Европейские страны отказываются принимать корабль, на борту которого находятся уже 160 выходцев из Африки, пытавшихся добраться до Европы.