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Вице-премьер Италии потребовал досрочных выборов

"На смену этому правительству могут прийти только выборы".

Вице-премьер Италии потребовал досрочных выборов
Маттео Сальвини
Фото: EPA/UPG

Заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини, занимающий пост федерального секретаря правопопулистской "Лиги", призвал к досрочным выборам в парламент страны, поставив под вопрос судьбу коалиционного правительства.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местное издание La Stampa.

"Мы не хотим дополнительных мест (в парламенте, - ред.) или министерских позиций, не хотим перестановок или технического правительства: на смену этому правительству могут прийти только выборы", - отметил вице-премьер.

Сальвини также настаивает, чтобы премьер-министр Джузеппе Конте созвал голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству. "Давайте вернем власть избирателям", - подчеркнул он.

Политик, занимающий также пост главы МВД страны, выразил уверенность "в отсутствии большинства" в парламенте и заявил, что новое голосование - единственная альтернатива коалиции с популистским Движением "5 звезд", напряженность в отношениях с которым усиливалась на протяжении последних месяцев.

Так, конфликт обострился после того, как "5 звезд" 7 августа проголосовало против многомиллиардного проекта скоростного железнодорожного сообщения между итальянским Турином и французским Лионом, поддерживаемого "Лигой".

Другими предметами для разногласий стали предоставление большей автономии отдельным регионам Италии и минимальный размер оплаты труда.

Говоря о возможности досрочных выборов, лидер Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо, в свою очередь, заявил, что оно "готово к голосованию".

Напомним, накануне Сальвини допросили по поводу возможного финансирования Россией ультраправой партии "Лига Севера".

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