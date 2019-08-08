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Спикер Сейма Польши подал в отставку из-за использования правительственной авиации для личных полетов

Марек Кухциньский с семьей летал на свою малую родину.

Спикер Сейма Польши подал в отставку из-за использования правительственной авиации для личных полетов
Марек Кухциньский
Фото: radiopolsha.pl

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский объявил об отставке. Поводом для нее стал скандал из-за использования правительственной авиации для личных полетов, передает Радио Свобода.

На пресс-конференции в четверг, 8 августа, Кухциньский заявил, что все его полеты были связаны со служебной необходимостью и закон он не нарушал. Глава Сейма уточнил, что его решение обусловлено давлением со стороны общественности.

В июле стало известно, что Кухциньский вместе с семьей летал на юг Польши, откуда он родом. Происходило это в основном в выходные и праздничные дни. Позже спикер признался в 23 таких перелетах, однако польская пресса сообщила о 100 полетах за счет госбюджета. СМИ пишут, что в документах поездки Кухциньского числились официальными с пометками "срочно" и "очень срочно".

Польские власти заявили, что для регулирования подобных вопросов в законодательство страны вскоре будут внесены необходимые поправки.

Ранее сообщалось, что в Румынии министра отправили в отставку из-за высказываний по поводу резонансного убийства.

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