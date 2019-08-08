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​На военном полигоне в России произошел взрыв при испытании реактивного двигателя, есть погибшие

Среди пострадавших - военные и сотрудники предприятия-разработчика.

​На военном полигоне в России произошел взрыв при испытании реактивного двигателя, есть погибшие
Фото: topwar.ru

На военном полигоне на севере России произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерства обороны РФ.

В результате происшествия погибли два человека, еще шестеро ранены. Среди них - представители Минобороны и предприятия-разработчика.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Ненокса в Архангельской области. Там расположен испытательный полигон российского военного флота. По неподтвержденной информации, взрыв произошел на борту одного из российских кораблей.

Утверждается, что взрыв не повлиял на радиационный фон в Архангельской области, потому что уже появились слухи, что в результате происшествия произошел выброс радиации.

Напомним, что ранее на этой неделе в Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами.

В начале июля в Баренцевом море затонула секретная российская подлодка, оснащенная ядерным реактором.

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