Россия через три дня после аварии на секретной подлодке признала, что она оснащена ядерным реактором

Россия впервые публично признала, что секретный подводный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар с 14 погибшими, оснащен ядерным реактором.

На сайте Кремля опубликована стенограма встречи президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, в ходе которой они обсуждали состояние ядерной энергетической установки.

По его словам, пожар произошел в аккумуляторном отсеке и дальше получил "некое распространение", но реактор находится в работоспособном состоянии.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - заявил Шойгу.

Напомним, что авария на подлодке произошла в понедельник, 1 июля, но сообщили о ней лишь на следующий день.

Россия до сих пор не сообщила, на каком именно плавательном средстве произошел пожар. Обозреватели считают, что пожар мог возникнуть на глубоководной атомной станции проекта 10831, которую называют АС-12, а неофициально - "Лошарик".

Газета "Коммерсант" сообщила, что выжили только несколько человек, которые находились на вахте в момент аварии, они же подняли аппарат на поверхность.