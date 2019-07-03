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Литва объявила чрезвычайное положение из-за засухи

Фермеры опасаются потери до 50 процентов урожая.

Литва объявила чрезвычайное положение из-за засухи
Фото: lib.ru

Литва из-за непрекращающейся засухи объявила чрезвычайное положение. Фермерские хозяйства опасаются снижения урожайности до 50 процентов, передает DW.

Во многих реках почти не осталось воды, что угрожает экосистемам, флоре и фауне, а также судоходству, заявил министр охраны окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка в интервью агентству AFP. По словам министра, никто не сомневается в том, что причиной засухи является изменение климата.

Июнь 2019 года в Литве стал самым жарким месяцем за все время метеорологических наблюдений. 12 июня столбики термометров повысились до рекордных 35,7 градуса. На западе Литвы и в соседней Латвии спасатели борются с пожарами.

Благодаря режиму ЧС, Литва может оказывать фермерам финансовую поддержку, не опасаясь нарушить действующие в Евросоюзе правила. Кестутис Мажейка призвал соседнюю Беларусь наполнить реку Нерис водой из Вилейского водохранилища. Нерис (Вилия) течет из Беларуси через столицу Литвы Вильнюс и впадает в Неман.

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