Премьер Нидерландов рассказал, что на саммите G20 говорил с Путиным о сбитом на Донбассе "Боинге"

Деталей разговора и реакции российского президента он не раскрыл.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что говорил с Владимиром Путиным о трагедии МН17 на саммите G20 в Осаке.

Об этом сообщает "Укринфрм" со ссылкой на RTL Nieuws.

"Я говорил с президентом РФ Путиным об MH17. Это, как и ранее, открытая рана для Нидерландов и многих других стран. Поэтому, если у меня появляется возможность обсудить это с российским президентом, я это делаю", - сказал Рютте.

Никаких деталей этого разговора премьер не открыл.

"Я не могу ничего сказать об этом. Обсуждения должны быть конфиденциальными, особенно если вопрос чрезвычайно деликатный и чувствительный", - подчеркнул Рютте.

Он также ничего не расссказал о реакции Путина на этот разговор. "Было бы неправильным, если бы я говорил от имени моего собеседника", - отметил Рютте.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к российском Вооруженным силам.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили РФ в причастности к катастрофе рейса МН17.

В июне 2019 года Международная совместная следственная официально назвала подозреваемых в сбивани самолета. Это - гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР", а также трое граждан РФ - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, которого считают организатором боевого применения установки "Бук"; подполковник запаса российских НДС Олег Пулатов, причастный к перевозке "Бука", занимавшийся организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской агрессии в Украине.

В России назвали обвинения "голословными".